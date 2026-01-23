Sturmgewehre und Kokain: SEK nimmt 25-Jährigen im Kreis Ludwigsburg fest

Markgröningen - Einen massiven Schlag gegen den illegalen Waffen- und Drogenhandel haben Ermittler der Kriminalpolizei Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Stuttgart gelandet. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen, der mit Kriegswaffen gehandelt haben soll.

Das SEK unterstützte beim Zugriff auf die Wohnung des Mannes (25). (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Bereits seit Anfang Januar sitzt der junge Mann aus Markgröningen in Untersuchungshaft, wie es in einer Mitteilung von Freitag hieß. Dem 25-jährigen Deutschen werden schwere Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Die Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte den Mann schon länger im Visier. Er soll ein Sturmgewehr sowie eine Maschinenpistole inklusive der passenden Munition verkauft haben.

Spezialkräfte des Polizeipräsidiums unterstützten die Kriminalpolizei beim Zugriff in Markgröningen. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Beamten eine weitere Maschinenpistole sowie rund 120 Gramm Kokain sicher.

Noch am Tag seiner Festnahme wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl sofort in Vollzug, woraufhin der Mann in eine JVA eingewiesen wurde.