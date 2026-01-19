Sturzbetrunken: Mann in Warnweste will den Verkehr regeln

Donauwörth - Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln.

Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Beamte zogen den Mann am Sonntag gegen 18.25 Uhr von der Dillinger Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Polizisten zu Hilfe gerufen hatten.

Sanitäter versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Wie viel Promille der Mann hatte, ist unklar.