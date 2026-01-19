Sturzbetrunken: Mann in Warnweste will den Verkehr regeln
Von Marcel Gnauck
Donauwörth - Sturzbetrunken und mit einer orangefarbenen Warnweste hat ein Mann in Donauwörth versucht, den Verkehr auf einer Straße zu regeln.
Der 45-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er irgendwann auf der Straße im Landkreis Donau-Ries umgefallen sei, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Beamte zogen den Mann am Sonntag gegen 18.25 Uhr von der Dillinger Straße, nachdem mehrere Autofahrer zuvor die Polizisten zu Hilfe gerufen hatten.
Sanitäter versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Wie viel Promille der Mann hatte, ist unklar.
Ein Alkoholtest sei nicht mehr möglich gewesen, so der Sprecher weiter. Zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa