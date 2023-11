Sturzbetrunkene Autofahrerin hinterlässt Trümmerfeld: Ein Umstand macht das Ganze noch schlimmer

Kaiserslautern - Das dürfte wohl gleich doppelten Ärger geben. Am vergangenen Sonntag hat eine Frau in Kaiserslautern keine Vernunft walten lassen und setzte sich sturzbetrunken an das Steuer ihres Autos. Dabei zerstörte sie mehrere andere Fahrzeuge. Besonders prekär ist jedoch ihr Beruf!

Nach ihrer Trunkenheitsfahrt war der Wagen der in Kaiserslautern stationierten US-Soldatin nicht mehr zu gebrauchen. © Polizeipräsidium Westpfalz

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Westpfalz erst am heutigen Dienstag berichtete, ereignete sich der Vorfall zu einer durchaus ungewöhnlichen Zeit. Denn gegen 13.15 Uhr am frühen Nachmittag wurden die Beamten über einen Unfall in der Eugen-Hertel-Straße in Kenntnis gesetzt.

Wie spätere Ermittlungen zeigten, handelte es sich bei der Verursacherin um eine 29 Jahre alte Frau, die sich trotz Alkoholkonsums an das Steuer ihres Hyundai Genesis gesetzt hatte. Zunächst hatte sie bei ihrer wilden Fahrt einen am Fahrbahnrand stehenden Opel Astra demoliert, fuhr aber ohne anzuhalten weiter.

Vehement gestoppt wurde sie dann aber wenig später von einem ebenfalls geparkten VW Golf, der zudem noch in einen Smart fortwo geschoben wurde. Durch die beiden Zusammenstöße war der Wagen der Suff-Fahrerin nicht mehr fahrtüchtig, was wohl der einzige Grund dafür war, dass sie nicht erneut flüchtete.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Dame einen Promillewert von 2,07 im Blut hatte und zudem als US-Soldatin in Kaiserslautern stationiert ist!