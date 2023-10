07.10.2023 13:15 Pedelecfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Von Simon Schwenk

Stuttgart - Tragischer Unfall in der Dunkelheit! Ein Pedelecfahrer (†26) ist bei einem Sturz in Stuttgart in der Nacht zum Samstag tödlich verletzt worden. Für den jungen Mann gab es nach dessen Unfall keine Rettung mehr. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Laut Polizeiangaben ereignete sich das tragische Unglück in der Straße Sauhalde in Zuffenhausen gegen 4 Uhr. Ein anderer Radfahrer war auf den Verunglückten gegen kurz nach 4 Uhr aufmerksam geworden und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eintreffende Polizeibeamte und Rettungskräfte verstarb der junge Fahrer noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen. Polizeimeldungen Betrunkener fährt seine beiden Autos gleichzeitig kaputt, aber es kommt noch schlimmer Den Ermittlungen zufolge dürfte der 26-Jährige auf dem abschüssigen asphaltieren Wirtschaftsweg aus bislang unbekannter Ursache nach links vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89904100 bei den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei zu melden.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa