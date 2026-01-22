Substanz löst Atemwegsprobleme in Kulturzentrum aus

Konstanz - Im Kulturzentrum am Münster in Konstanz ist am Nachmittag eine noch unbekannte Substanz ausgetreten - mehrere Menschen klagten anschließend über Reizungen der Atemwege.

Großeinsatz der Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr: 15 Menschen wurden verletzt. © Hanser/swd-medien /dpa

Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden 15 Personen leicht verletzt, drei Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Was die Atemwegsreizungen letztlich auslöste, sei nicht feststellbar gewesen, teilte die Polizei nach Einsatzende mit.

Die Feuerwehr habe gegen 20.20 Uhr Entwarnung gegeben, da sämtliche Messungen keine Hinweise auf Gefahrstoffe ergeben hätten. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.