Suchaktion in Kölner See: Polizei und Feuerwehr vor Ort

Köln - In einem See in Köln suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Mann.

Köln - In einem See in Köln suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Mann.

Frau aus dem Wassermannsee gerettet und ins Krankenhaus gebracht

Feuerwehr und DLRG-Helfer sind im Einsatz

Hinweise auf weitere Person im See

Rettungskräfte der Stadt Köln suchen im Wassermannsee nach einem vermissten Mann. © Sascha Thelen/dpa Nach Angaben einer Polizeisprecherin gegenüber TAG24 war am frühen Donnerstagmorgen zunächst eine Frau aus dem Wassermannsee im Stadtteil Ehrenfeld gerettet worden. Personen im nahen Umfeld des Sees hätten Hilferufe gehört und sofort die Polizei alarmiert. Die Frau war noch ansprechbar und kam mit Unterkühlung in ein Krankenhaus. Anschließend hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass sich eine weitere Person in dem See befinde. Die Einsatzmaßnahmen für die Vermisstensuche laufen seit 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen. Bei der Suche sind zahlreiche Feuerwehrleute und DLRG-Helfer im Einsatz. Warum die Personen in der Dunkelheit ins Wasser gingen, sei noch unklar. Weitere Informationen in Kürze auf TAG24.

