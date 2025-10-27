Suche in Wiesbaden beendet: Mann angetroffen und in Klinik gebracht
Update, 27. Oktober, 17.35 Uhr: Vermisster wieder in Klinik
Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, konnte der Vermisste angetroffen und wieder in die Klinik gebracht werden.
Originalmeldung, 27. Oktober, 12.11 Uhr: Verletzter Mann verschwindet aus Klinik und wird vermisst
Wiesbaden - Seit Sonntag sucht die Polizei Wiesbaden nach einem Mann, der wegen einer schweren Kopfverletzung in einer Klinik behandelt wurde, die Einrichtung aber eigenmächtig verlassen hat und in akuter Lebensgefahr schwebt.
Nach Polizeiangaben hatte er das Krankenhaus in am 26. Oktober gegen 17.30 Uhr verlassen - trotz eindringlicher ärztlicher Warnungen.
Seitdem gilt er als vermisst. Laut Einschätzung der Ärzte besteht für ihn akute Lebensgefahr, wenn er nicht dringend medizinisch versorgt wird.
Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/3450 entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa