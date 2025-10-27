Suche in Wiesbaden beendet: Mann angetroffen und in Klinik gebracht

Der Vermisste konnte von der Polizei angetroffen werden.

Von Maximilian Hölzel

Update, 27. Oktober, 17.35 Uhr: Vermisster wieder in Klinik

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, konnte der Vermisste angetroffen und wieder in die Klinik gebracht werden.

Originalmeldung, 27. Oktober, 12.11 Uhr: Verletzter Mann verschwindet aus Klinik und wird vermisst

Wiesbaden - Seit Sonntag sucht die Polizei Wiesbaden nach einem Mann, der wegen einer schweren Kopfverletzung in einer Klinik behandelt wurde, die Einrichtung aber eigenmächtig verlassen hat und in akuter Lebensgefahr schwebt.

Die Polizei Wiesbaden hat nach einem Mann gesucht. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Nach Polizeiangaben hatte er das Krankenhaus in am 26. Oktober gegen 17.30 Uhr verlassen - trotz eindringlicher ärztlicher Warnungen.

Seitdem gilt er als vermisst. Laut Einschätzung der Ärzte besteht für ihn akute Lebensgefahr, wenn er nicht dringend medizinisch versorgt wird.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/3450 entgegen.

