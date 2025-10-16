Suche nimmt tragisches Ende: 59-Jähriger leblos in Wald gefunden
Update vom 16. Oktober, 11.21 Uhr: Vermisster tot aufgefunden
Die Suche nach einem 59-Jährigen aus Hecklingen, der seit September vermisst wurde, ist am Donnerstag eingestellt worden.
Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg wurde der Leichnam des Mannes bereits in den Abendstunden des 5. Oktobers in einem Waldstück nahe der Ortschaft Hecklingen aufgefunden.
Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen und dauern an.
Originalmeldung vom 21. September um 18.14 Uhr:
Hecklingen - Seit Freitag wird ein 59-Jähriger aus Hecklingen (Sachsen-Anhalt) vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.
Der Vermisste wurde zuletzt am Freitag gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen. Seitdem wird er vermisst.
Wer hat den 59-Jährigen gesehen?
Das Polizeirevier Salzlandkreis nimmt Hinweise telefonisch unter 03471/379-0 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.
