Suche nimmt tragisches Ende: 59-Jähriger leblos in Wald gefunden

Die Suche nach einem 59-Jährigen aus Hecklingen, der seit September vermisst wurde, ist am Donnerstag eingestellt worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg wurde der Leichnam des Mannes bereits in den Abendstunden des 5. Oktobers in einem Waldstück nahe der Ortschaft Hecklingen aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Todesursache wurden aufgenommen und dauern an.