697
Suff-Unfall! Betrunkener Rentner fährt gegen Zaun
Werdau - Suff-Crash am frühen Dienstagabend in Werdau (Landkreis Zwickau)!
Kurz nach 17 Uhr kam es zu dem Unfall.
Laut Polizei war ein Skoda-Fahrer (75) auf der Holzstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen den Zaun einer Kleingartenanlage krachte.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden, der auf circa 2900 Euro geschätzt wurde.
Ein Atemalkoholtest bei dem Senior ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der 75-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Außerdem bekam der Rentner eine Anzeige und sein Führerschein wurde sichergestellt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa