Suff-Unfall! Betrunkener Rentner fährt gegen Zaun

Werdau - Suff-Crash am frühen Dienstagabend in Werdau (Landkreis Zwickau )!

In Werdau war ein 75-jähriger Autofahrer betrunken unterwegs. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Kurz nach 17 Uhr kam es zu dem Unfall.

Laut Polizei war ein Skoda-Fahrer (75) auf der Holzstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen den Zaun einer Kleingartenanlage krachte.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden, der auf circa 2900 Euro geschätzt wurde.