Suffkopf randaliert an Tankstelle

Ottendorf-Okrilla - Zapfpistole rausgerissen, Feuerlöscher geworfen, Polizisten verletzt! Ein betrunkener Pole (37) sorgte am Sonntag kurz vor Mitternacht an einer Tankstelle in Ottendorf-Okrilla für einen Polizeieinsatz .

An der Tankstelle in Ottendorf-Okrilla gab's Randale. © Petra Hornig

Der offensichtlich schwer betrunkene Mann randalierte an der Tankstelle "TotalEnergies Truckstop", riss eine Tankpistole aus der Halterung und verteilte Kraftstoff auf dem Gelände.

Anschließend versuchte er, mit Gewalt ins Gebäude zu kommen.

"Als die Beamten vor Ort kamen, stand der Tatverdächtige mit einem Feuerlöscher vor dem Nachtschalter", berichtet eine Görlitzer Polizeisprecherin.

Doch so einfach wollte sich der Trunkenbold nicht fangen lassen, schnappte sich einen Feuerlöscher und warf diesen in Richtung der Beamten, traf jedoch den Streifenwagen (rund 1500 Euro Schaden). Dann versuchte der Mann zu fliehen, "kam aber nicht weit", so Leuschner.

Bei der Festnahme verletzte sich ein Beamter an der Hand und ist derzeit dienstunfähig.