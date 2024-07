Supermarkt mit Graffiti beschmiert

Ein politisches Tatmotiv war nicht erkennbar. © Polizei

Bereits in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch beschmierten Unbekannte die Fassade eines Supermarktes in der Sonneberger Straße in Steinach, teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Die Täter hinterließen mehrere Schriftzüge und Zeichen auf einer Länge von etwa 20 Metern. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens liegt nicht vor.

Eine politische Tatmotivation war nicht erkennbar.