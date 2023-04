Supermarkt-Mitarbeiter will Laden öffnen, doch etwas Wichtiges fehlt

Taunusstein - Eine solche Diebes-Tour gibt es auch nicht alle Tage: Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag kam es im beschaulichen Taunusstein ( Hessen ) zu dem kuriosen Zwischenfall.

Sage und schreibe 100 Einkaufswagen ließen die unbekannten Diebe mitgehen. (Symbolfoto) © 123RF/maryart1

Wie ein Sprecher der Polizei erst am Montagnachmittag berichtete, bemerkte am Freitagmorgen ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Kleiststraße im Stadtteil Hahn, dass nahezu alle Einkaufswagen gemopst worden waren.

Stattgefunden haben muss der ungewöhnliche Diebstahl zwischen der Ladenschließung am Donnerstag gegen 22 Uhr und der morgendlichen Öffnung am Freitag gegen 8 Uhr.

Die Täter sowie deren Motiv und auch die Tatsache, wie das ungewöhnliche Diebesgut vermeintlich unbemerkt abtransportiert wurde, sind derzeit noch unbekannt. Der Wert der Marktroller beläuft sich immerhin auf mehrere Tausend Euro.

Potentielle Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und Hinweise zu den möglichen Einkaufswagen-Dieben geben können, sind dazu angehalten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.