Streit vor Imbiss eskaliert: Mordkommission ermittelt nach Messer-Attacke

Emmerich - Am späten Dienstagabend ist ein Streit vor einem Imbiss in Emmerich komplett eskaliert. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Nach einer Messer-Attacke in Emmerich ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild) © Bernd Weißbrot/dpa

Laut Polizei gerieten ein 32-Jähriger und ein 37 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr an der Straße "Am Löwentor" aneinander. Doch bei einem hitzigen Wortgefecht sollte es nicht bleiben.

Der 37-Jährige zog während der Auseinandersetzung plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf seinen Kontrahenten ein.

Der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Lebensgefahr besteht laut den Beamten allerdings nicht.

Der Angreifer konnte noch direkt am Tatort von der Polizei festgenommen werden.