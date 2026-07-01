Streit vor Imbiss eskaliert: Mordkommission ermittelt nach Messer-Attacke
Emmerich - Am späten Dienstagabend ist ein Streit vor einem Imbiss in Emmerich komplett eskaliert. Jetzt ermittelt die Mordkommission.
Laut Polizei gerieten ein 32-Jähriger und ein 37 Jahre alter Mann gegen 22 Uhr an der Straße "Am Löwentor" aneinander. Doch bei einem hitzigen Wortgefecht sollte es nicht bleiben.
Der 37-Jährige zog während der Auseinandersetzung plötzlich ein Messer und stach mehrfach auf seinen Kontrahenten ein.
Der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Lebensgefahr besteht laut den Beamten allerdings nicht.
Der Angreifer konnte noch direkt am Tatort von der Polizei festgenommen werden.
Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Polizei Krefeld und Kleve wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Warum der Streit so eskalierte, soll dabei geklärt werden.
Die Staatsanwaltschaft Kleve hat inzwischen einen Haftbefehl beantragt. Der 37-Jährige soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Bernd Weißbrot/dpa