Lauter Knall reißt Menschen aus Schlaf: Geldautomat in Rodgau gesprengt, Täter auf Flucht

Rodgau - Ein lauter Knall hat am frühen Mittwochmorgen in Rodgau zahlreiche Menschen aus dem Schlaf gerissen. Im Stadtteil Nieder-Roden haben Unbekannte in einer Filiale der Volksbank einen Geldautomaten gesprengt.

Die Filiale der Volksbank im Rodgauer Stadtteil Nieder-Roden wurde bei der Sprengung des Geldautomaten erheblich beschädigt. © 5VISION.NEWS

Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Anwohner etwa gegen 4.25 Uhr den Notruf gewählt. Demnach waren zur Tatzeit mindestens zwei Personen mit Taschenlampen in den Räumlichkeiten unterwegs.

Diese seien anschließend in einen bereits vor der Bankfiliale in der Frankfurter Straße wartenden Fluchtwagen eingestiegen und geflüchtet. Ersten Erkenntnissen der Beamten nach dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi gehandelt haben.

Bei der sofortigen Fahndung nach den Tätern war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, ist momentan nicht bekannt.

Der durch die Sprengung entstandene Schaden könne auch noch nicht beziffert werden, hieß es.