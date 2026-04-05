Täter spricht sein späteres Opfer an: Danach wird's richtig brutal

Apolda - Einen gewalttätigen Übergriff gab es am Karfreitag in Apolda im Weimarer Land.

Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Täter. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Ostersonntag erklärte, hatte ein bislang noch Unbekannter zwei Personen angesprochen und einen der beiden festgehalten.

Danach wurde es brutal: Der Täter hatte sein Opfer in den Schwitzkasten genommen und ihm gezielt sein Knie gegen den Kopf gerammt.

Durch diese massive Gewalteinwirkung brach er dem Geschädigten die Nase. Dieser stürzte nach der Attacke zu Boden und verletzte sich obendrein noch am Knie.

Das Opfer konnte sich danach gemeinsam mit seiner Begleitung aus der Situation lösen und flüchten.