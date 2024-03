Täter trug Oma-Maske: Frau auf Friedhof mit Pistole bedroht und sexuell belästigt

Kelkheim - Nach einer Sex-Attacke gegen eine 56-jährige Frau fahndet die Polizei mit Hochdruck. Der Übergriff ereignete sich in der Taunus-Stadt Kelkheim nahe Frankfurt am Main , der Täter trug eine Faschingsmaske!

Demnach war die Frau am Abend im Bereich des Friedhofs in der Ruppertshainer Straße unterwegs gewesen. Dort wurde sie von einem Maskierten "unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht und festgehalten", wie ein Sprecher erklärte.

Die Polizei fahndet nach einem Sex-Täter, der in der Taunus-Stadt Kelkheim eine 56-jährige Frau attackierte - der Mann trug eine Oma-Maske und war mit einer Pistole bewaffnet! (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die Kriminalpolizei nimmt den Vorfall sehr ernst und fahndet nach dem Unbekannten.

Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:



etwa 1,80 Meter groß

circa 50 bis 60 Jahre alt

von normaler Statur, jedoch mit breiten Schultern

Bei der Sex-Attacke trug der Täter eine auffällige Maske aus Latex. "Sie entsprach einer handelsüblichen Faschingsmaske mit dem Gesicht einer 'alten Oma'", ergänzte der Sprecher.

Zeugen denen am zurückliegenden Donnerstag ein verdächtiger Mann in der Ruppertshainer Straße in Kelkheim aufgefallen ist, sollen sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei in Sulzbach melden.

Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 0619620730 erreichbar.