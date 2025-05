Tag der vermissten Kinder: In Bayern werden 170 Jungen und Mädchen gesucht

Im Gesamtjahr 2024 wurden im Freistaat 1069 vermisste Kinder gezählt - an Silvester waren 979 Fälle aufgeklärt. © Sven Hoppe/dpa

Wenn beide Eltern das Sorgerecht hätten, der eine dem anderen das Kind aber vorenthalte und dieser dann Anzeige erstatte, gehe der Fall zwar in die Statistik ein, doch wüssten die Beamten, wo sich das Kind befinde.

Acht der jüngst vermissten Kinder sind zudem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, bei denen es laut LKA aber hinreichende Erkenntnisse gibt, dass Bayern nur eine Zwischenstation war und sie inzwischen weitergereist sind.

Grundsätzlich gelte: "Ein relativ großer Teil taucht nach spätestens einigen Tagen wieder auf", betonte die LKA-Sprecherin. "Natürlich gibt es auch einzelne Fälle, wo ein Kind längerfristig vermisst bleibt."

Diese Fälle blieben dann so lange in der Statistik, bis der Verbleib des Kindes geklärt sei - also im Zweifel über Jahre hinweg. So wurden im Gesamtjahr 2024 im Freistaat 1069 vermisste Kinder gezählt, an Silvester waren 979 Fälle davon aufgeklärt.

Im Vorjahr wurden 1059 Fälle registriert, 993 davon galten zum Jahresende als gelöst. Die Differenz erklärt sich wiederum zum Teil durch Ausreißer, die über den Jahreswechsel hinweg ausbüxen.

Alle Fahndungen in Bayern werden zentral in der Vermisstendienststelle des LKA gebündelt. Gleichzeitig werden dort die Fahndungen an andere Bundesländer sowie das Bundeskriminalamt gesteuert.