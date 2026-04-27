Großeinsatz im Norden! Polizistin greift zur Waffe, 17-Jähriger in Gewahrsam
Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! In Rellingen (Kreis Pinneberg) fiel am Freitagnachmittag ein Schuss. Nach einer Fahndung wurde eine flüchtige Person in Gewahrsam genommen. Am Montag gab die Polizei weitere Einzelheiten bekannt.
Ein Polizeisprecher hatte bereits am Freitag auf TAG24-Nachfrage bestätigt, dass der Schuss vonseiten der Polizei abgegeben worden war. Nun ist klar: Ein 17-Jähriger erlitt dabei eine Schulterverletzung.
Gegen 14.37 Uhr war es in der Gärtnerstraße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme zu dem Schusswaffengebrauch gekommen.
Zwei Personen wurden festgenommen, der 17-Jährige flüchtete und wurde anschließend mit einem Großaufgebot gesucht.
Er wurde schließlich in Bremen entdeckt und wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn und die anderen beiden Beteiligten wird laut der Polizei "wegen gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil älterer Menschen" ermittelt.
Polizeieinsatz in Rellingen: Ermittlungsverfahren gegen Beamtin
Etwa 70 Kräfte waren im Einsatz, darunter auch die Kriminalpolizei und die Landespolizei Hamburg. Zwischenzeitlich waren zudem der Polizeihubschrauber "Libelle" und Suchhunde vor Ort.
Auch eine Drohne wurde für die Absuche der Umgebung eingesetzt.
Zu den genauen Hintergründen der Schussabgabe machte die Polizei weiterhin keine Angaben. Allerdings wurde routinemäßig ein Ermittlungsverfahren gegen die Beamten eingeleitet, die zur Waffe gegriffen hatte.
So sollen die Umstände des Waffengebrauchs rechtlich geprüft werden.
Erstmeldung am 24. April um 16.16 Uhr, zuletzt aktualisiert am 27. April um 16.08 Uhr.
Titelfoto: Florian Sprenger