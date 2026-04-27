Großeinsatz im Norden! Polizistin greift zur Waffe, 17-Jähriger in Gewahrsam

Rellingen - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In Rellingen ( Kreis Pinneberg ) fiel am Freitagnachmittag ein Schuss. Nach einer Fahndung wurde eine flüchtige Person in Gewahrsam genommen. Am Montag gab die Polizei weitere Einzelheiten bekannt.

Die Polizei befand sich am Freitag in Rellingen, westlich von Hamburg, in einem Großeinsatz. © Florian Sprenger

Ein Polizeisprecher hatte bereits am Freitag auf TAG24-Nachfrage bestätigt, dass der Schuss vonseiten der Polizei abgegeben worden war. Nun ist klar: Ein 17-Jähriger erlitt dabei eine Schulterverletzung.

Gegen 14.37 Uhr war es in der Gärtnerstraße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme zu dem Schusswaffengebrauch gekommen.

Zwei Personen wurden festgenommen, der 17-Jährige flüchtete und wurde anschließend mit einem Großaufgebot gesucht.

Er wurde schließlich in Bremen entdeckt und wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn und die anderen beiden Beteiligten wird laut der Polizei "wegen gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil älterer Menschen" ermittelt.