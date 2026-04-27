Kupferdiebe in leerstehendem Gebäude auf frischer Tat ertappt

Glauchau - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Sonntagmittag zwei Diebe, die es auf Kupferteile abgesehen hatten, in Glauchau (Landkreis Zwickau ) schnappen.

Die Diebe demontierten mehrere Rohre. (Symbolbild) © 123RF/kadmy

In einem leerstehenden Gebäude in der Auestraße bemerkte der Zeuge gegen 13.15 Uhr eine Person und meldete dies der Polizei.

Kurze Zeit später entdeckten die eingesetzten Beamten vor Ort zunächst vor dem Gebäude mehrere zum Abtransport bereitgelegte Kupferteile. Bei der Durchsuchung des Objektes trafen sie dann auf zwei Männer.

Wie sich bei der Aufnahme der Personalien herausstellte, waren die beiden Deutschen (23 und 40) bereits polizeibekannt. Das Duo muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

Der Sachschaden, der durch die Demontage diverser Rohre und das Aufbrechen von Türen und Deckenelementen entstanden ist, beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf rund 20.000 Euro.

Der Wert des sichergestellten Diebesguts war deutlich geringer und wurde auf etwa 1800 Euro geschätzt.