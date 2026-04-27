Anwohner hörten ihre verzweifelten Schreie: Katze durch Tierfalle verletzt

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Im Landkreis Börde wurde eine Katze durch eine Tierfalle verletzt. Anwohner entdeckten das Tier am Sonntagabend auf einem verlassenen Grundstück.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hohe Börde - In Tundersleben (Landkreis Börde) geriet eine Katze am Sonntagabend in eine missliche Lage. Nun ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Samtpfote war auf einem verlassenen Grundstück in eine Falle getappt. (Symbolbild)
Die Samtpfote war auf einem verlassenen Grundstück in eine Falle getappt. (Symbolbild)  © Soeren Stache/dpa

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, hörten Anwohner die verzweifelten Schreie eines Tieres. Wenig später entdeckten sie eine Katze, die in einer sogenannten Schlageisenfalle gefangen war.

Die durch die Zeugen alarmierte Feuerwehr konnte die Falle öffnen und die verletzte Fellnase befreien. Anschließend wurde sie von der Polizei in eine Tierpension gebracht und dort weiter versorgt.

Ein Besitzer des Tieres konnte vor Ort nicht festgestellt werden, so die Polizei. Auch der Eigentümer des verlassenen Grundstücks, auf dem sich die Falle befand, ist bislang unbekannt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das Aufstellen von Schlagfallen ist für Privatpersonen nach Angaben der Behörde in Deutschland nicht erlaubt.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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