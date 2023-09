Tausende Euro Schaden: Diebe brechen in Büros und einen Jugendclub ein

Zwickau/Adorf - In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in Büros in Zwickau und Adorf ( Vogtlandkreis ) eingestiegen. Auch ein Jugendclub wurde von Dieben heimgesucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen Personen in der Nähe des Gebäudes aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen Unbekannte zwischen 15 Uhr am Samstagnachmittag und 6.45 Uhr am Montagmorgen in ein Büro an der Äußeren Schneeberger Straße (zwischen Amalienstraße und Dr.-Friedrichs-Ring) in Zwickau ein.

Auch in Adorf gab es am Wochenende einen Einbruch in ein Büro. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag und 4 Uhr am Montagmorgen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Cateringservice Am Röhrteich und verursachten dort einen Schaden von etwa 1000 Euro. Geklaut wurden rund 500 Euro Bargeld.

Im Weischlitzer Ortsteil Reuth suchten in der Nacht zu Sonntag Einbrecher den Jugendclub an der Bahnhofstraße heim. "Sie entwendeten mehrere Spielkonsolen und entsprechendes Zubehör im Wert von rund 2000 Euro", so die Polizei. Dazu entstand noch ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Zu den Fällen in Adorf und Weischlitz werden ebenfalls Zeugen gesucht. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, was in Verbindung mit einer der Taten stehen könnte, wird gebeten sich auf dem Revier in Plauen zu melden, unter der Telefonnummer 03741/140.