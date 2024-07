Taxi-Fahrt auf A9 endet hinter Gittern: Fahrer und Gast festgenommen

Eichstätt - Auf der A9 von Nürnberg nach München klickten auf dem Parkplatz am oberbayerischen "Köschinger Forst" gleich doppelt die Handschellen. Festgenommen wurden ein Taxifahrer und sein Passagier.

Also nahmen die Ordnungshüter das Fahrzeug gleich etwas genauer unter die Lupe. Lange suchen mussten sie nicht.

"Sein 27-jähriger Fahrgast wies sich zudem bei der Kontrolle mit einem total gefälschten kroatischen Personalausweis aus." Beim Fahrer schlug ein Drogenschnelltest außerdem auf Kokain an.

"Die Beamten stellten fest, dass der 32-jährige Taxifahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mit.

Beamte der Ingolstädter Polizei haben am Dienstagnachmittag das Fahrzeug kontrolliert – und hatten offenbar auch allen Grund, genauer hinzusehen.

Sie fanden nämlich "insgesamt zehn Päckchen Marihuana, deren Inhalt ein Gesamtgewicht von knapp zehn Kilogramm wog" – fein säuberlich verpackt, wie es heißt.

Als Eigenbedarf geht das auch nach der Teil-Legalisierung von Cannabis nicht mehr durch. Darum klickten die Handschellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt wurden die beiden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Das Taxi wurde sichergestellt.