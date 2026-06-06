Taxi und Polizeiauto krachen zusammen: Acht Verletzte - zwei davon schwer!
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Berlin - Einsatz am frühen Morgen in Berlin-Kreuzberg: Nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi landete ein Polizeiwagen auf der Seite. Mehrere Personen sind verletzt.
Wie die Beamten bei X mitteilten, sind insgesamt acht Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Unter den Verletzten waren neben den Insassen des Polizeiwagens auch der Taxifahrer.
Der Crash ereignete sich gegen 6 Uhr morgens an der Kreuzung Wilhelmstraße / Hallesches Ufer. Die Unfallstelle wurde anschließend weiträumig abgesperrt.
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Weitere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden. Polizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa