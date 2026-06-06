Taxi und Polizeiauto krachen zusammen: Acht Verletzte - zwei davon schwer!

Berlin - Einsatz am frühen Morgen in Berlin-Kreuzberg : Nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi landete ein Polizeiwagen auf der Seite. Mehrere Personen sind verletzt.

Polizei und Feuerwehr sind weiterhin an der Unfallstelle im Einsatz. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Beamten bei X mitteilten, sind insgesamt acht Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Unter den Verletzten waren neben den Insassen des Polizeiwagens auch der Taxifahrer.

Der Crash ereignete sich gegen 6 Uhr morgens an der Kreuzung Wilhelmstraße / Hallesches Ufer. Die Unfallstelle wurde anschließend weiträumig abgesperrt.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.