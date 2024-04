Teddybär sucht seinen traurigen Besitzer: Polizei bittet um Mithilfe

Schweich - Wem gehört der putzige Teddybär? Die Beamten der Polizeiautobahnstation in Schweich ( Rheinland-Pfalz ) hoffen, den sehr wahrscheinlich traurigen kleinen Besitzer des Kuscheltiers mithilfe dieses Fotos zu finden.

Offenbar hatte hier eine Familie mit Kindern eine Pause gemacht und dann beim Aufbruch den Teddy vergessen, der – so ein Sprecher der Polizei – mit seinem Schal und der Pudelmütze für die sommerlichen Temperaturen am Sonntag entschieden zu warm angezogen war.

Entdeckt hatten die Polizisten den Teddy am gestrigen Sonntag. Eine Streife war zur routinemäßigen Überprüfung der Strecke auf der A1 in südlicher Richtung unterwegs und machte gegen 12 Uhr einen kurzen Stopp am Rastplatz Schalkenmehren (Landkreis Vulkaneifel).

Jedenfalls wurde der flauschige Kerl in den Streifenwagen gesetzt und zur Station in Schweich mitgenommen. Dort machten die Beamten auch das Foto, mit dem sie nun also den Besitzer oder die Besitzerin des Teddys suchen.

Zu erreichen ist die Polizei in Schweich unter der Telefonnummer 0651/9165-0 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de.