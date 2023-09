Teenager brechen in Schausteller-Buden ein, Polizisten müssen zur Waffe greifen

Nürnberg - Im Nürnberger Stadtteil Sebald haben zwei 17 Jahre alte Teenager am frühen Samstagmorgen einen hohen Sachschaden beim Aufbrechen mehrerer Schaustellerbuden verursacht.

Die beiden Jugendlichen konnten nach einer kurzen Verfolgungsjagd gefunden und festgenommen werden. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag bekannt gab, wurde in mehreren Ständen am Hans-Sachs-Platz eingebrochen. Ein Zeuge beobachtete die beiden.

"Unter anderem entwendeten sie Getränke und Krüge, welche sie noch am Platz zerstörten", heißt es in der Mitteilung.

"Während die Beamten vor Ort Befragungen durchführten, erkannte der Zeuge die beiden Tatverdächtigen, welche augenscheinlich zum Tatort zurückgekehrt waren."

Als den Jugendlichen die brisante Situation daraufhin bewusst wurde, flohen sie in die Martin-Treu-Straße und versteckten sich in einem Gebüsch in der Oberen Talgasse, wo sie die Polizisten entdeckten.

"Auf Ansprache durch die Beamten kamen die Tatverdächtigen nicht heraus, einer der beiden hielt zudem einen nicht näher erkennbaren Gegenstand in der Hand", wird die Situation geschildert.