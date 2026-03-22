Teenager leistet sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei und entkommt zweimal

Barleben/Colbitz - Mit Ortskenntnis und Dreistigkeit ist ein 16 Jahre alter Simson-Fahrer der Polizei nördlich von Magdeburg zweimal entkommen - am Ende haben ihn die Beamten aber doch erwischt.

Der junge Simson-Fahrer muss sich wegen mehrerer Vergehen verantworten. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Polizisten wollten den Fahrer am späten Samstagabend in Barleben kontrollieren, weil am Moped statt des Versicherungskennzeichens nur ein Blechschild mit der Aufschrift "DDR" hing, wie die Polizei mitteilte.

Das Zweirad aber brauste mit bis zu Tempo 85 davon. Der Fahrer hinderte den Streifenwagen am Überholen, indem er in Schlangenlinien fuhr. Die Verfolgung endete vorerst, als der Simon-Fahrer über Feldwege fuhr und das Licht ausschaltete.

Etwa 20 Minuten später wurde der Fahrer mithilfe weiterer Einsatzkräfte auf einen Parkplatz in Barleben gesichtet. Als er den Streifenwagen sah, fuhr er wieder in Schlangenlinien davon.

In Mose habe er den Streifenwagen auf einem Feldweg erneut abgeschüttelt, so beschreiben es die Beamten.

Und so kamen sie zu ihrem Erfolg: "Da es sich um ein ziemlich auffälliges Krad handelte, konnte durch Recherchen und Befragungen der Fahrer namentlich bekannt gemacht werden. Als die Polizeibeamten anschließend seine Wohnanschrift in Colbitz aufsuchten, stellten sie dort sowohl die Simson als auch den 16-jährigen Fahrer fest."