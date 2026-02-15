Teenager richtet pistolenähnlichen Gegenstand auf zwei Polizisten: Die machen kurzen Prozess

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wurden am Samstagabend zwei junge Polizisten (23, 27) von einem Minderjährigen bedroht.

Die Polizisten blieben unverletzt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die Beamten waren gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Feldstraße im Einsatz, um den Rettungsdienst bei einer medizinischen Maßnahme zu unterstützen, wie aus einer Mitteilung der Einsatzkräfte hervorging.

Während die Polizisten auf die Sanitäter warteten, damit die betroffene Person versorgt werden konnte, näherte sich ein 16-Jähriger der Streife. Den Angaben nach hatte der Jugendliche nichts mit der Situation zu tun.

Der Junge wurde daraufhin mehrfach aufgefordert, den Einsatz nicht zu stören und Abstand zu halten. Allerdings ignorierte der Teenager die Worte der Beamten und zückte im weiteren Verlauf plötzlich einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche und richtete diesen gezielt auf die Polizisten. Hierbei war ein klickendes Geräusch wahrnehmbar.

Die Beamten reagierten umgehend, brachten den 16-Jährigen zu Boden und fixierten ihn. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine schwarze Softair-Pistole.