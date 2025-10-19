Teenager schleudern Steine auf Wohnmobile in Thüringen
Zella-Mehlis - Dumme Aktion zweier Teenager in Thüringen.
Ein 14- und ein 16-Jähriger hatten am späten Freitagabend nichts Besseres zu tun, als in der Gemeinde Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) parkende Wohnmobile mit Steinen zu bewerfen.
Das Duo hatte seine Rechnung allerdings ohne einen pensionierten Polizeibeamten gemacht, der die Tat gegen 23 Uhr an der Peter-Haseney-Straße beobachtete und seine ehemaligen Kollegen alarmierte.
Die Steinwerfer konnten somit auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort gestellt werden, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl am Sonntag mit.
Laut Polizeiangaben wurden bereits am vergangenen Mittwoch Wohnmobile mit Steinen beworfen. Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa