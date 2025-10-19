Teenager schleudern Steine auf Wohnmobile in Thüringen

Die Polizei konnte die beiden Steinwerfer auf frischer Tat ertappen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein 14- und ein 16-Jähriger hatten am späten Freitagabend nichts Besseres zu tun, als in der Gemeinde Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) parkende Wohnmobile mit Steinen zu bewerfen.

Das Duo hatte seine Rechnung allerdings ohne einen pensionierten Polizeibeamten gemacht, der die Tat gegen 23 Uhr an der Peter-Haseney-Straße beobachtete und seine ehemaligen Kollegen alarmierte.

Die Steinwerfer konnten somit auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort gestellt werden, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl am Sonntag mit.