Einbrecher plündern Wohnhaus: Ihr Vorgehen macht Polizei sprachlos

Offenbach am Main - Kriminelle wählten kürzlich einen ebenso ungewöhnlichen wie brachialen Weg, um in ein Haus im südosthessischen Offenbach einzubrechen: Die Täter rissen ein "größeres Loch" in eine der Außenwände und stiegen dadurch ein! "Dieses Vorgehen machte selbst die Polizei kurzzeitig sprachlos", betonte ein Sprecher.

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am Tatort ankamen: Die Kriminellen hatten ein großes Loch in eine Hauswand gerissen! (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Einbruch ereignete sich demnach zwischen Sonntag, 15 Uhr und Mittwoch, 13.25 Uhr in der Hergenröderstraße im Stadtteil Buchrain, wie am Mittwochabend mitgeteilt wurde.

Die Bewohner waren während dieser Zeit nicht zu Hause. Als sie zurückkehrten entdeckten sie entsetzt das Loch in der Rückwand ihres Einfamilienhauses mit 30er-Hausnummer.

"Durch dieses waren die Kriminellen augenscheinlich ins Haus gelangt, um dort alles zu durchwühlen und anschließend einen Tresor gewaltsam zu öffnen", ergänzte ein Sprecher.

Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und wertvollen Schmuck. Der entstandene Sachschaden sei "enorm und dürfte nach vorläufigen Schätzungen fünfstellig sein". Eine genauere Einschätzung liegt aber noch nicht vor.