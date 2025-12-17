Chaoten beschädigen "Schlittschuhläuferin" in Crimmitschau

Crimmitschau - Hier waren Vandalen am Werk: Die Bronzefigur "Schlittschuhläuferin" vor dem Eisstadion in Crimmitschau wurde beschädigt. Während die Polizei ermittelt, wurde die Plastik vor dem Stadion entfernt, um repariert zu werden.

Die Bronzestatue "Schlittschuhläuferin" wurde zwischen Schlittschuh und Sockel beschädigt. (Archivbild) © Polizeirevier Werdau

Laut Zwickauer Polizeidirektion machten sich die Vandalen über die Figur in der Zeit vom 13. November bis 16. Dezember her: "Es wurde ein Schlittschuh der Schlittschuhläuferin beschädigt, woraufhin die Figur nicht mehr standfest ist."

Laut der Stadtverwaltung Crimmitschau wurde die Plastik aus dem Jahr 1936 von Orlando Paladino Orlandini in Rom gefertigt.