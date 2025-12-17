Dieb bringt gestohlenen Weihnachtsbaum zurück – samt Entschuldigungsbrief

Babenhausen - Ein im schwäbischen Landkreis Unterallgäu gestohlener Weihnachtsbaum ist wieder zurückgebracht worden. Der unbekannte Täter schien ein schlechtes Gewissen bekommen zu haben.

"Sichtlich gerührt" habe die Besitzerin reagiert, als der gestohlene Weihnachtsbaum wieder zurückgebracht wurde. (Symbolfoto) © 123rf/alexcaelus

Der Baum stand als Deko am Eingang eines ortsansässigen Ladengeschäftes im Ortskern.

Von dort wurde die etwa 60 Zentimeter hohe Zypresse samt Lichterkette und Keramiktopf in der Nacht auf Dienstag (9. Dezember) entwendet.

In der Nacht auf Samstag kam der entwendete Weihnachtsbaum wieder zurück – samt einer schriftlichen Entschuldigung.

"Es tut mir leid, dass ich dir so viele Sorgen bereitet habe. Ich bin wieder da", stand nach Angaben einer Polizeisprecherin laut dpa auf einem Zettel.

"Über diese unerwartete Tat war die Besitzerin tags darauf überrascht und sichtlich gerührt", berichtet die Polizei in einer Mitteilung.