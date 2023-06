Teenagerin (18) bei Unfall schwer verletzt: Gaffer mit schamloser Aktion

Kassel - Wie kann man so dreist sein? Diese Frage stellt sich auch die Polizei nach einem schweren Unfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag in Nordhessen ereignete. Denn anstatt einfach ihres Weges zu gehen, nutzten unbekannte Schaulustige die Situation zu ihrem Vorteil. Vor allem Augenzeugen sollen jetzt bei der Aufklärung helfen.