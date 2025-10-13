Teenagerin greift Freund aus dem Nichts mit Messer an: Mordkommission ermittelt
Von Piera Tomasella
Bonn - Mit einem Messer soll eine Jugendliche (15) in Bonn-Castell ihren 16 Jahre alten Freund am vergangenen Mittwochnachmittag (8. Oktober) angegriffen und schwer verletzt haben.
Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde die 15-Jährige noch am Tattag vor Ort festgenommen.
Ein Richter erließ demnach am Tag darauf einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen das Mädchen, das sich jetzt in einer Klinik befindet.
Der verletzte 16-Jährige wird laut Polizei in einem Krankenhaus behandelt.
Die beiden Jugendlichen hatten sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 12.50 Uhr im Bereich eines Klinikgeländes aufgehalten, als die 15-Jährige ihren Freund unvermittelt angriff. Zu den Hintergründen ermittele jetzt eine Mordkommission.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa