Teenagerin greift Freund aus dem Nichts mit Messer an: Mordkommission ermittelt

Bonn - Mit einem Messer soll eine Jugendliche (15) in Bonn-Castell ihren 16 Jahre alten Freund am vergangenen Mittwochnachmittag (8. Oktober) angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Polizei konnte die 15-Jährige am Tatort festnehmen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde die 15-Jährige noch am Tattag vor Ort festgenommen.

Ein Richter erließ demnach am Tag darauf einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen das Mädchen, das sich jetzt in einer Klinik befindet.

Der verletzte 16-Jährige wird laut Polizei in einem Krankenhaus behandelt.