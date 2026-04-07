Teenie-Dieb stürzt bei Flucht vor Polizei, dann schlägt Stunde von Hündin Ciri

Köln - Mithilfe der Spürnase von Diensthund "Ciri" haben Kölner Polizisten am Ostermontag einen mutmaßlichen Rollerdieb geschnappt.

Durch ihre Hilfe hat sich Ciri am Ostermontag das ein oder andere Leckerchen verdient. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie die Polizei mitteilt, hätten Zeugen in der Nacht zu Montag Jugendliche gegen 3 Uhr dabei beobachtet, wie sie versucht hätten, am Höninger Weg und in der Bernkasteler Straße Roller zu klauen.

Die anschließende Flucht vor der Polizei war für einen von ihnen zu schnell, er stürzte auf der Straße "Zum Forstbotanischen Garten", ließ seinen Helm zurück und verschwand in den Wald.

Kurz darauf hatte Hündin Ciri ihren großen Auftritt: Die Vierbeinerin nahm die Fährte auf und schnüffelte den 17-Jährigen in einem Gebüsch auf.