Teenies spielen mit Polenböller: Mädchen wird schwer verletzt
Gommern - Schock-Vorfall im Jerichower Land: Beim Hantieren mit illegalem Feuerwerk wurde am Donnerstagmittag ein junges Mädchen schwer verletzt.
Gegen 12 Uhr wollte ein 14 Jahre alter Junge in der Magdeburger Straße in Gommern (Sachsen-Anhalt) einen sogenannten Polenböller anzünden.
Der Knaller ging aber nicht hoch, sodass ein 13-jähriges Mädchen ihrem Bekannten das Feuerwerk abnahm, um es wegzuschmeißen.
Als sie aber zugriff, explodierte der Böller doch und verletzte ihre Hand schwer, teilte das Polizeirevier Jerichower Land weg.
Die Teenagerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach diesem Vorfall warnt die Polizei erneut davor, keine illegalen Feuerwerkskörper zu kaufen oder zu verwenden und sie schon gar nicht an Minderjährige weiterzugeben.
"Die Verwendung solcher Feuerwerkskörper birgt erhebliche Gefahren, darunter unkontrollierte Explosionen, die zu schweren Verletzungen und oder zu Bränden führen können", heißt es.
Titelfoto: Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn