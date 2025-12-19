Teenies spielen mit Polenböller: Mädchen wird schwer verletzt

Gommern - Schock-Vorfall im Jerichower Land: Beim Hantieren mit illegalem Feuerwerk wurde am Donnerstagmittag ein junges Mädchen schwer verletzt.

Beim Hantieren mit Polenböllern wurde eine Minderjährige schwer verletzt. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn

Gegen 12 Uhr wollte ein 14 Jahre alter Junge in der Magdeburger Straße in Gommern (Sachsen-Anhalt) einen sogenannten Polenböller anzünden.

Der Knaller ging aber nicht hoch, sodass ein 13-jähriges Mädchen ihrem Bekannten das Feuerwerk abnahm, um es wegzuschmeißen.

Als sie aber zugriff, explodierte der Böller doch und verletzte ihre Hand schwer, teilte das Polizeirevier Jerichower Land weg.

Die Teenagerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.