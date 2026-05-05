Telefonische Drohung gegen Schüler: Polizeieinsatz an Bildungszentrum

Grevenbroich - Ein Drohanruf hat an einem Berufsbildungszentrum in Grevenbroich für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der Einsatz an dem Berufsbildungszentrum in Grevenbroich ist inzwischen beendet. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Drohung habe einem bestimmten Schüler gegolten, der aber zu der Zeit nicht in der Schule gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Das Schulzentrum sei nicht evakuiert worden. Die Polizei habe lediglich geprüft, ob eine Gefährdungslage bestehen könnte.

Es sei aber keine bewaffnete Person vor Ort gesichtet worden. Inzwischen sei der Einsatz beendet.