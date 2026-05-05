Telefonische Drohung gegen Schüler: Polizeieinsatz an Bildungszentrum
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Von Frank Christiansen
Grevenbroich - Ein Drohanruf hat an einem Berufsbildungszentrum in Grevenbroich für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Die Drohung habe einem bestimmten Schüler gegolten, der aber zu der Zeit nicht in der Schule gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher.
Das Schulzentrum sei nicht evakuiert worden. Die Polizei habe lediglich geprüft, ob eine Gefährdungslage bestehen könnte.
Es sei aber keine bewaffnete Person vor Ort gesichtet worden. Inzwischen sei der Einsatz beendet.
Ob der Anruf im Zusammenhang mit den gerade dort stattfindenden Abiturprüfungen stand, werde im Zuge der anhaltenden polizeilichen Ermittlungen nun geprüft.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa