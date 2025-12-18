Tesla-Diebesbande stiehlt Dutzende Pakete: Nicht einmal Twix ist vor ihnen sicher

Irvine (Kalifornien/USA) - Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei von Irvine in Kalifornien zwei Frauen wegen mutmaßlichen Paketdiebstahls festgenommen. Wie das " Irvine Police Department " auf seinem Instagram-Account am Mittwoch mitteilte, seien die zuständigen Beamten durch eine Drohne auf die Diebe aufmerksam geworden.

Mehrere Pakte, mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro, ergaunerte die Tesla-Diebesbande vergangene Woche im westlichen US-Bundesstaat. © Fotomontage/Instagram/irvinepolice

Das unbemannte Flugobjekt, das als sogenannter "First Responder" eingesetzt wurde, lokalisierte zunächst einen Tesla in der Nähe eines Apartment-Postraums im Bereich der Straßen Perlita und Gitano. Aus der Luft beobachteten die Einsatzkräfte, wie zwei Frauen Pakete aus dem Postraum entnahmen und anschließend versuchten, Zugang zu einem weiteren Postraum zu erhalten.

Kurz darauf griffen die Polizisten ein und nahmen die Langfinger fest. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Shensha Fan (26) und Fang Hou (52) aus Yorba Linda (Kalifornien).

Beide wurden wegen Einbruchs und Diebstahls festgenommen. In ihrem Fahrzeug traf die "Irvine Police" auf mehrere gestohlene Pakete. Unter dem Diebesgut der Tesla-Fahrerinnen befanden sich Zahnseide, Sportkleidung, Twix, Protein-Pulver und eine Tischlampe.