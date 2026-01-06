Tesla-Fahrer biegt verbotswidrig ab: Wenig später klicken die Handschellen

Wuppertal - Polizisten in Wuppertal haben einen Tesla-Fahrer (19) vorläufig festgenommen, nachdem bei dem jungen Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle jede Menge Drogen gefunden wurden - und nicht nur das ...

Der 19-Jährige hatte Cannabis-Mengen an Bord, die die zulässige Eigenbedarfsgrenze um ein Vielfaches überstieg. © Polizei Wuppertal

Wie die Wuppertaler Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam berichteten, waren Streifenpolizisten in der Nacht zu Montag auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem dieser von der L417 in Wuppertal verbotswidrig auf die Platanenstraße eingebogen war.

Die Beamten entschieden sich daraufhin zu einer Kontrolle, wobei den Ordnungshütern nicht nur ein starker Cannabisgeruch auffiel, der aus dem Inneren des Wagens strömte, sondern auch gleich eine Plastiktüte ins Auge fiel, die in dem Tesla lag.

Ein genauerer Blick in die Tüte förderte dann etliche verschweißte Päckchen mit Cannabis zutage, das war jedoch noch nicht alles. "Bei der anschließenden Durchsuchung der Person und des Fahrzeugs fanden die Polizisten circa 40 kg Cannabis (verpackt in Kartons, Koffern und einer Kühlbox), drei Mobiltelefone und Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro- und Pfundbetrag", schilderte der Polizeisprecher.

Für den 19-Jährigen war die Weiterfahrt damit endgültig beendet - der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Obendrein erhärtete sich der Verdacht gegen den Verdächtigen, dass dieser den Tesla unter dem Einfluss von Drogen gesteuert hatte.