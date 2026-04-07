Ticketkontrolle eskaliert: Schwarzfahrer greift Schaffner an

Obertraubling - Bei einer Ticketkontrolle hat ein Schwarzfahrer einen Kontrolleur bedroht und verletzt.

Bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn wird ein Fahrgast handgreiflich und verletzt den Zugbegleiter leicht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 20-Jährige habe dem Schaffner bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn ein Ticket vorgelegt, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war, wie die Bundespolizei mitteilte.

Als der Zugbegleiter das Ticket beanstandete, soll der Mann ihm das Handgelenk umgedreht haben und am Bahnhof Obertraubling ausgestiegen sein. Der Zug war von Plattling nach Regensburg unterwegs.

Nach dem Vorfall am Montag gegen 18.45 Uhr rief der Zugbegleiter die Polizei, die den Verdächtigen später am nicht mal zehn Kilometer entfernten Bahnhof in Regensburg festnahm.

Der Verdächtige hatte von Obertraubling den nächsten Zug in die Hauptstadt der Oberpfalz genommen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.