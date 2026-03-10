Tiefgaragenbrand in Landshut mit weitreichenden Folgen
Von Cordula Dieckmann
Landshut - Heftiger Rauch beim Brand einer Tiefgarage in Landshut hat zahlreiche Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 42 Personen, vier seien ambulant versorgt worden, heißt es im Polizeibericht.
Die Bewohner mussten die Anlage verlassen. Die Ermittler halten eine Brandstiftung für möglich.
Derzeit werde nach einem schwarz gekleideten Mann gesucht, der sich zu der Zeit in der Tiefgarage aufgehalten habe, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.
Nach Polizeiangaben brannte am Abend zuerst ein Lieferwagen vor einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt. Zeugen hätten das Feuer aber löschen können.
Wenig später sei ein brennendes Auto im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage gemeldet worden.
Das Fahrzeug sei vollständig ausgebrannt, mit massiver Rauch- und Rußentwicklung, so die Polizei. Dadurch seien viele weitere geparkte Autos beschädigt worden.
Drei Rettungshubschrauber, rund 120 Feuerwehrleute und 85 Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) waren im Einsatz.
Getränkemarkt wird zur Notunterkunft
Die Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden laut Polizei in einem Getränkemarkt untergebracht.
Die Polizei schätzt den Schaden allein am Gebäude auf einen sechsstelligen Eurobereich. Der Gesamtschaden auch an den Fahrzeugen sei noch nicht abzuschätzen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Tiefgarage Beobachtungen gemacht haben.
Gesucht werde nach einem etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit schwarzer Kleidung, der einen Hoodie trug und einen blauen Pullover in der Hand hielt.
Titelfoto: Vifogra / Uwe Friedrich