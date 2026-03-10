Tiefgaragenbrand in Landshut mit weitreichenden Folgen

Landshut - Heftiger Rauch beim Brand einer Tiefgarage in Landshut hat zahlreiche Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 42 Personen, vier seien ambulant versorgt worden, heißt es im Polizeibericht .

120 Feuerwehrleute und 85 Kräfte des BRK waren wegen eines Feuers in einer Tiefgarage in Landhut im Einsatz. © Vifogra / Uwe Friedrich

Die Bewohner mussten die Anlage verlassen. Die Ermittler halten eine Brandstiftung für möglich.

Derzeit werde nach einem schwarz gekleideten Mann gesucht, der sich zu der Zeit in der Tiefgarage aufgehalten habe, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Nach Polizeiangaben brannte am Abend zuerst ein Lieferwagen vor einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Innenstadt. Zeugen hätten das Feuer aber löschen können.

Wenig später sei ein brennendes Auto im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage gemeldet worden.

Das Fahrzeug sei vollständig ausgebrannt, mit massiver Rauch- und Rußentwicklung, so die Polizei. Dadurch seien viele weitere geparkte Autos beschädigt worden.

Drei Rettungshubschrauber, rund 120 Feuerwehrleute und 85 Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) waren im Einsatz.