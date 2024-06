27.06.2024 17:28 Tierhasser im Harz: Polizei warnt vor gefährlichen Hundeködern und sucht Zeugen!

Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass am Ditfurter See gefährliche Hundeköder verteilt wurden. Die Ermittlungen zum Täter wurden aufgenommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Ditfurt - In der Gemeinde Ditfurt (Landkreis Harz) wurde die Polizei am Mittwoch über gefährliche Hundeköder informiert. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Täter liefern können. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa Zeugen meldeten dem Polizeirevier Harz, dass sie auf der westlichen Seite des Ditfurter Sees die mit spitzen Gegenständen versehenen Köder entdeckt hatten. Zuständige Beamte sicherten daraufhin vor Ort Spuren und nahmen die weiteren Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Köder im Tatzeitraum zwischen 17 und 23 Uhr ausgelegt worden sein. Polizeimeldungen Ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen: Kinder (7 und 9) fahren mit der S-Bahn von Halle nach Leipzig Über den Tatverdächtigen ist Folgendes bekannt: männlich

55 bis 65 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

sehr kurze dunkle Haare

trug eine kurze blaue Hose Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann den See regelmäßig besucht.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann den See regelmäßig besucht. Die Polizei bitte alle Tierhalter, beim Spaziergang in diesem Bereich besonders vorsichtig zu sein. Besitzer sollen darauf achten, dass ihre Vierbeiner keine Gelegenheit haben, etwas vom Boden aufzunehmen. Hinweise zur Tat oder zur tatverdächtigen Person können unter der 03941/674-293 an die Polizei weitergeleitet werden.

Titelfoto: Maurizio Gambarini/dpa