Tierisches Happy End in Freiburg: Polizei rettet kraftlosen Fuchswelpen von der Fahrbahn

Freiburg - Ein völlig entkräfteter Fuchswelpe wurde in Freiburg mitten auf der Straße gefunden. Glücklicherweise war ein aufmerksamer Off-Duty-Polizist zur Stelle.

Die Polizei rückte zur tierischen Rettungsaktion an. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

"Rettungsaktion für Freiburger Füchsle! Nein, hiermit ist nicht das Maskottchen des SC Freiburg gemeint", witzelt die Polizei in einem Instagram-Beitrag. Denn während das berühmte Maskottchen des SC Freiburg derzeit sportlich auf der Erfolgswelle reitet, brauchte ein echter Fuchs nun dringend Hilfe.

Das kleine Wildtier befand sich in einer lebensbedrohlichen Lage, als ein Polizeibeamter in seiner Freizeit zufällig auf den Vierbeiner aufmerksam wurde. Der Welpe lag völlig dehydriert und sichtlich geschwächt mitten auf der Fahrbahn.

Dank seiner Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen mit Wildtieren erkannte der Beamte die brenzlige Situation sofort und leitete die Rettungsaktion ein.

"Zusammen mit einer hinzugerufenen Kollegin konnte das Tier in Obhut genommen und einer Tierschutzorganisation übergeben werden", heißt es im Beitrag.