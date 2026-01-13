Tischlerei steht unter Wasser: Vor Ort werden ungewöhnliche Spuren entdeckt
Weimar - In Weimar-Nord stand am Montagmorgen eine Tischlerei unter Wasser.
Feuerwehr und Polizei waren informiert worden, nachdem in einem Technikraum neben dem Wasser auf dem gesamten Hallenboden auch ungewöhnliche Schmorspuren festgestellt wurden, erklärten die Beamten am Dienstag in einer Mitteilung.
Wann genau der Schaden eingetreten ist und was die Ursache für den Wasseraustritt sowie die Feuer war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei geht laut eigenen Angaben jedoch von einem hohen Sachschaden aus. Wie hoch dieser tatsächlich ist, konnte noch nicht konkret genannt werden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa