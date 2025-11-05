Tochter muss zusehen: Mann tritt Ehefrau auf Bolzplatz in Klinik - So ist ihr aktueller Zustand
Kempen - Nach der brutalen Attacke auf einem Bolzplatz in Kempen am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen) haben sich die zuständigen Sicherheitsbehörden jetzt zum Zustand des Opfers geäußert.
Am Montagabend hatte ein 50-jähriger Familienvater an der Sportstätte am Hessenring vor den Augen der gemeinsamen Tochter (7) auf seine Frau eingeschlagen. Als diese am Boden lag, trat er dann auch noch mit den Füßen auf sie ein.
Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, schwebe die 42-Jährige inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ihr Zustand habe sich durch die medizinische Betreuung wieder stabilisiert.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld zudem U-Haft gegen den tatverdächtigen Ehemann der Geschädigten wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung an.
Weitere Auskünfte seien aus ermittlungstaktischen und Opferschutz-Gründen zunächst nicht möglich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.
Sieben Jahre alte Tochter muss grausame Tat mit ansehen
Die Tochter (7), welche die grausame Attacke des Vaters auf die Mutter aus nächster Nähe mit ansehen musste, wurde vorerst in einer Jugendeinrichtung untergebracht. Laut Angaben der Behörden wurde sie bei dem Vorfall nicht verletzt.
Unmittelbar nach der Tat hatten Einsatzkräfte den Bolzplatz und den angrenzenden Gehweg am Hessenring in Kempen abgesperrt, um mögliche Spuren zu sichern. Der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden.
Seine lebensgefährlich verletzte Frau wurde von den Rettungskräften sofort in eine nahegelegene Klinik gebracht. Mitarbeitende einer Jugendeinrichtung kümmerten sich um die Betreuung ihrer Tochter.
Nach den ersten Erkenntnissen der polizeilichen Ermittlungen hatten sich die Eltern der Siebenjährigen kurz vor der folgenschweren Auseinandersetzung heftig gestritten.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa