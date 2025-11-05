Tochter muss zusehen: Mann tritt Ehefrau auf Bolzplatz in Klinik - So ist ihr aktueller Zustand

Kempen - Nach der brutalen Attacke auf einem Bolzplatz in Kempen am Niederrhein ( Nordrhein-Westfalen ) haben sich die zuständigen Sicherheitsbehörden jetzt zum Zustand des Opfers geäußert.

Auf einem Bolzplatz in Kempen am Niederrhein kam es am Montagabend zu einem brutalen Familienstreit. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am Montagabend hatte ein 50-jähriger Familienvater an der Sportstätte am Hessenring vor den Augen der gemeinsamen Tochter (7) auf seine Frau eingeschlagen. Als diese am Boden lag, trat er dann auch noch mit den Füßen auf sie ein.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gaben, schwebe die 42-Jährige inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ihr Zustand habe sich durch die medizinische Betreuung wieder stabilisiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld zudem U-Haft gegen den tatverdächtigen Ehemann der Geschädigten wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung an.

Weitere Auskünfte seien aus ermittlungstaktischen und Opferschutz-Gründen zunächst nicht möglich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit.