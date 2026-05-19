Psychiatriepatient stirbt während Fixierung durch Polizisten: LKA ermittelt

Wiesloch - Ein 34-jähriger Psychiatriepatient ist in der Nacht zum Montag während einer Fixierung durch Polizeibeamte kollabiert und gestorben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

In der Psychiatrie Nordbaden in Wiesloch kam es in der Nacht auf Montag zu einem dramatischen Einsatz. © Uli Deck/dpa

Wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilen, eskalierte die Situation am späten Sonntagabend gegen 23.25 Uhr. Der 34-Jährige, der sich bereits seit mehreren Wochen im Rahmen einer freiwilligen Unterbringung in der Klinik befand, zeigte laut Behördenangaben ein aggressives Verhalten.

Mehrere Pflegekräfte sowie die zuständige Stationsärztin versuchten den Mann zu beruhigen und anschließend zu fixieren.

Da sich der Patient jedoch mit erheblicher Kraftanstrengung gegen die Maßnahmen wehrte, forderte das Klinikpersonal Unterstützung bei der Polizei Wiesloch an.

Nach dem Eintreffen der Polizei wendeten die Einsatzkräfte "unmittelbaren Zwang" an, um das Pflegepersonal bei der geplanten Fixierung zu unterstützen. Auch hiergegen leistete der 34-Jährige nach Angaben der Ermittler heftigen Widerstand.