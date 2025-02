Todes-Drama an beliebtem Touristen-Spot: Person stürzt von Aussichtsplattform

Traben-Trarbach - Schreckliches Unglück an der Mittelmosel : Eine Person ist am gestrigen Freitagnachmittag von einem Aussichtspunkt eines beliebten Touristen-Sammelpunktes gestürzt und hat dabei ihr Leben verloren.

Auch Rettungshubschrauber Christoph 23 beteiligte sich an der Aktion. © Kevin Schößler/Mosel-News-TV

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Unfall auf der Grevenburg bei Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Dort war die Person wohl ersten Ermittlungen zufolge kurz vor 13 Uhr an den Aussichtspunkt herangetreten.

Wenige Minuten später erreichte die Beamten ein Notruf, der von dem Sturz in die Tiefe berichtete. Umgehend machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und der Höhen- sowie Tiefenrettung auf den Weg. Auch Rettungshubschrauber Christoph 23 beteiligte sich an der Aktion.

Erst nach etwa zwei Stunden gelang es den Rettern die verunglückte Person zu bergen, die schwerste Verletzungen erlitten hatte.

Sofortige Hilfsmaßnahmen sowie Reanimation führten jedoch nicht zum Erfolg. Die verunglückte Person sei dem Bericht nach noch am Unfallort verstorben. Ob sie in Begleitung an der Grevenburg war, ist bislang nicht bekannt.