Tödliche Messerstecherei am Humboldt Forum: Acht Männer verhaftet
Berlin - Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke am Berliner Humboldt Forum hat die Polizei die Verdächtigen verhaftet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um Männer im Alter von 16 bis 22 Jahren.
Die Verhaftungen erfolgten zum Großteil am Montag durch die 6. Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin und Kräften der Polizeidirektion 5.
Bei der Auseinandersetzung am 12. September 2025 zwischen zwei Gruppen war ein 20-Jähriger durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben.
Zwei weitere Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt.
Sieben der Beschuldigten wurden am Montag verhaftet, nachdem ein Richter die Haftbefehle bestätigt hatte.
Ein weiterer Verdächtiger soll am heutigen Dienstag einem Ermittlungsrichter präsentiert werden. Die Ermittlungen zu Ablauf und Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.
