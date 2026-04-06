Tödliche Schüsse: 22-Jähriger stirbt nach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Saarbrücken - In Saarbrücken sind bei einer Verfolgungsjagd Schüsse gefallen! Ein Mann (22) ist dabei ums Leben gekommen, zwei weitere Person, darunter einer Polizistin, wurden verletzt.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer soll sich einer Polizeikontrolle entzogen haben - mit tödlichen Folgen. © Torsten Kremers/dpa

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegenüber der dpa bestätigte, sind mehrere Schüsse gefallen. Ein Autofahrer hatte sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr nicht einer Polizeikontrolle stellen wollen und mit seinem Wagen stattdessen die Flucht ergriffen.

Die Verfolgungsjagd verlief demnach durch die Stadtteile Dudweiler und Herrensohr, bis das Auto schließlich in einer Sackgasse zum Stehen kam. Als der 22-jährige Fahrer seinen Wagen wenden wollte, verletzte er eine Beamtin.

"Anschließend sollen auf das verfolgte und erneut flüchtende Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein. Darauf soll das Fahrzeug zum Stehen gekommen sein", so die Staatsanwaltschaft.