Tödliche Schüsse: 22-Jähriger stirbt nach Verfolgungsjagd mit der Polizei
Saarbrücken - In Saarbrücken sind bei einer Verfolgungsjagd Schüsse gefallen! Ein Mann (22) ist dabei ums Leben gekommen, zwei weitere Person, darunter einer Polizistin, wurden verletzt.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegenüber der dpa bestätigte, sind mehrere Schüsse gefallen. Ein Autofahrer hatte sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr nicht einer Polizeikontrolle stellen wollen und mit seinem Wagen stattdessen die Flucht ergriffen.
Die Verfolgungsjagd verlief demnach durch die Stadtteile Dudweiler und Herrensohr, bis das Auto schließlich in einer Sackgasse zum Stehen kam. Als der 22-jährige Fahrer seinen Wagen wenden wollte, verletzte er eine Beamtin.
"Anschließend sollen auf das verfolgte und erneut flüchtende Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein. Darauf soll das Fahrzeug zum Stehen gekommen sein", so die Staatsanwaltschaft.
Staatsanwaltschaft ermittelt
Der 23-jährige Beifahrer blieb unverletzt, ein 19-Jähriger auf der Rückbank wurde dabei verletzt und anschließend medizinisch versorgt. Auch die Beamtin wurde zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt, konnte dieses jedoch kurz darauf wieder verlassen.
Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen jedoch noch am Unfallort.
Es wurde nicht mitgeteilt, warum das Auto oder die Insassen kontrolliert werden sollten. Auch ist unklar, wie genau die Polizistin verletzt wurde und wie schwer der 19-Jährige verletzt ist.
Warum der Fahrer vor der Polizei floh, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Festnahmen gab es bisher keine, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Erstmeldung: 5. April, 8.22 Uhr; zuletzt aktualisiert: 6. April 7.19 Uhr
Titelfoto: Torsten Kremers/dpa