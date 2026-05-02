Tödlicher U-Bahn-Unfall: Mann wird mitgeschleift und niemand bemerkt es

Berlin - Im U-Bahnhof Gleisdreieck ist ein 69-jähriger Mann bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Am U-Bahnhof Gleisdreieck ereignete sich der schreckliche Unfall. Warum der Fahrer den Vorfall nicht bemerkte, ist bislang unklar. © Soeren Stache/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der Mann am Samstag gegen 1.20 Uhr auf dem Bahnsteig auf.

Offenbar versuchte er, die sich schließenden Türen mit seiner Gehhilfe offenzuhalten. Dabei wurde der 69-Jährige scheinbar unbemerkt von der anfahrenden Bahn erfasst und mitgeschleift.

Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Erst Stunden später, gegen 5.30 Uhr, entdeckte ein anderer U-Bahnfahrer den leblosen Körper neben den Gleisen und schlug Alarm.