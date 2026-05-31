Tödlicher Unfall in Suhl: Handbike-Fahrer stößt mit Auto zusammen

Suhl - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Suhl ist am Freitag ein 57-jähriger Handbike-Fahrer ums Leben gekommen.

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Suhl ist am Freitag ein 57-jähriger Handbike-Fahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) © 123RF/ pavel1964

Der Mann war nach aktuellen Kenntnissen der Polizei am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr auf der Straße Löffeltal aus Richtung Fliederweg unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen kam.

Der 57-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn noch an der Unfallstelle reanimieren. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Handbike-Fahrer erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.